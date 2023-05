“Mi sento a mio agio con quello che sono, accetto il mio aspetto, traggo il meglio da ciò che ho. Mi sento professionalmente e personalmente realizzata. Mi piace come ci si sente ad essere più grandi“. Così Victoria Beckham che al Sunday Times ha detto di accettarsi e di piacersi ora che non è più una ragazzina. Certo, l’ex Spice Girl si tiene in forma con abnegazione e più volte ha elargito consigli beauty sui social o a mezzo intervista. “Non cerco di tornare indietro nel tempo. Penso che si tratti di piccole cose…Il trucco per esempio, il troppo può invecchiare”, suggerisce Beckham, oggi stilista affermata e da poco anche fondatrice di una linea di make-up. Una cosa che non rifarebbe? Rovinarsi le sopracciglia depilandole troppo, come ha fatto negli anni duemila seguiendo la moda: “Nel corso degli anni le mie sopracciglia sono state così depilate che se mi vedessi senza saresti inorridito. David non mi ha mai visto senza le mie sopracciglia. Sono la prima cosa che faccio appena sveglia”. David è ovviamente il marito, David Beckham, con il quale è sposata da 24 anni. Un impegno notevole, alzarsi prima di lui per 24 anni e farsi subito, “de botto”, un “disegno” sulle sopracciglia.