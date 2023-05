Il 20 maggio Al Bano Carrisi compirà 80 anni, o come lui stesso dice “4 volte 20”, e in occasione dell’importante compleanno si lascia andare a confessioni mai fatte sulla sua relazione, ormai finita dal 1999, con la cantante Romina Power . Gettando un’ombra sulla ex moglie, Al Bano ha rivelato in un’intervista a Oggi la grave dipendenza della cantante che si era manifestata ancora prima della tragica scomparsa della figlia Ylenia. Rivivendo il ricordo di quei momenti racconta: “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.