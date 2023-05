Ieri sera, sabato 20 maggio, una Piazza del Duomo a Milano gremita di gente ha accolto per il decimo anno il concerto di Radio Italia Live. La serata evento di Radio Italia (nonostante qualche goccia di pioggia) ha centrato l’obiettivo, radunando sul palco alcune tra le voci più importanti del panorama musicale italiano attuale. Tra loro anche Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro, arrivato da Los Angeles appositamente per l’evento. Bella la diretta, ma ancora di più il backstage.

Qui tutto prende forma e accadono le cose più impensabili. Anche discorsi tra una neo mamma da meno di due mesi e un papà di due bambini piccoli. Stiamo ovviamente parlando di Aurora Ramazzotti e il cantante di Latina, orgoglio italiano nel mondo. Attraverso le sue storie Instagram Aurora ha documentato il confronto tra i due, in particolare modo su alcuni consigli ricevuti da Ferro durante l’esibizione di Tananai sulle note di “Tango”. “Si parlava di come far dormire i neonati”, ha specificato Ramazzotti ora alle prese con il nuovo arrivato Cesare Augusto. La giovane conduttrice, finalmente tornata ai ritmi normali, non è potuta mancare all’esibizione di Nonno Eros nella sua ormai acquisita città, Milano. Tiziano Ferro e il marito Víctor Allen a fine febbraio 2022 avevano annunciato l’arrivo nelle loro vite di due bambini: Margherita e Andres. I bambini, nati attraverso la maternità surrogata negli Stati Uniti, sono andati a vivere con la coppia rispettivamente a 9 mesi lei e 4 mesi lui.

Tra un ciuccio e un biberon Tiziano Ferro intanto si prepara a tornare a calcare finalmente i palcoscenici negli stadi italiani in vista del tour estivo, rimandato più e più volte a causa dell’emergenza pandemica. Il desiderio del cantante è quello di portare i figli in Italia durante le date italiane. Non ci resta dunque che attendere qualche settimana per nuovi sviluppi.