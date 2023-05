“Stavo osservando il cielo quando è diventato tutto nero e sulla spiaggia è comparsa una scritta di luce. Non so cosa c’era scritto, è stato un secondo”: racconta così l’attrice Nathalie Caldonazzo. I naufraghi dell’Isola dei famosi si dicono preoccupati a causa di strani oggetti visti volare nel cielo buio della notte. La prima persona ad aver lanciato “l’allarme” (?) è stata, appunto, Nathalie che poi è stata appoggiata dal conduttore radiofonico Paolo Noise che ha raccontato: “La sera della tempesta abbiamo visto delle luci strane. Si fermavano, si muovevano, era pieno“.

A questo punto l’attrice, convinta, ha iniziato a sostenere fermamente che sopra Playa Tosta nei cieli di Honduras, America centrale, sono passati gli alieni. Per il momento gli avvistamenti non hanno avuto seguiti ma sul web è già cominciata a circolare la voce che i concorrenti siano stati vittima di brutti scherzi causati dalla fame. In questo modo, però, non la pensano gli altri concorrenti. Infatti, il conduttore radiofonico Marco Mazzoli e la ex suora Cristina Scuccia incuriositi hanno cominciato a fare ipotesi mentre l’attrice francese Corinne Clery ha avuto una reazione diversa: terrorizzata, alla fine ha avuto un mancamento.