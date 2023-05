Il talent Amici 22, terminato il 13 maggio con la vittoria di Mattia Zenzola, è stato anche un “Cristiano Malgioglio show”. Infatti, tra il cantautore Cristiano Malgioglio e il ballerino Giuseppe Giofrè, ex concorrente del programma, è scattata subito la scintilla della complicità che ha divertito il pubblico tra battute e battibecchi. Ma l’amicizia speciale nata sul quel palco non si è spenta e sta continuando anche fuori dallo studio.

La prova è arrivata da una Instagram story pubblicata dal ballerino sul suo profilo che riporta il messaggio privato inviatogli da Cristiano mentre lo rimprovera per non aver risposto alle sue chiamate: “Si può sapere dove sei? A cosa serve il cellulare? Dimmi tu a cosa ti serve il cellulare? Per fotografarti? Per far vedere a tutti che sei bello? Vuoi che ti faccia una parte di gelosia? Già sono in strada e sto urlando e mi stanno guardando tutti. Sei felice? Io no“. Un messaggio ironico il suo che ha divertito molto i fan e ha sottolineato la semplice amicizia che li lega, della risposta? Purtroppo non si sa nulla.