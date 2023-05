“Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica ci siamo messi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene”: così Stefania Pezzopane a Fanpage solo pochi giorni fa quando ha raccontato di come lei e Simone Coccia Colaiuta, il suo ex compagno, abbiano mantenuto ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione. L’ex senatrice Pd e il 39enne hanno passato quasi dieci anni assieme ma ora per lui è tempo di novità. Quale? La svolta hot, con un profilo su Onlyfans. Sui social si fa strada l’idea che sia una mossa per far parlare di sé in vista della partecipazione all‘Isola dei Famosi. Sì, perché il reality condotto da Ilary Blasi sta perdendo naufraghi a velocità sostenuta (Simone Antolini, Cecchi Paone, Fiore Argento e Marco Predolin) e Coccia Colaiuta ha postato un messaggio che fa pensare proprio all’arrivo in Honduras: “Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social. Facebook e Instagram saranno gestiti da una persona di fiducia alla quale ho già assegnato solo ed esclusivamente il compito di pubblicare i post. Let’s go guys, see you soon”. “Praticamente la finta storia naufragata l’ha portato dritto all’Isola dei Famosi. Che disastro!“, il commento dell’esperto di gossip Amedeo Venza.