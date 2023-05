Iva Zanicchi torna attiva sui social con un reel per ringraziare tutte le persone che le sono vicine in questo periodo di convalescenza. Il 22 aprile scorso infatti, mentre rientrava a casa dalla finale del programma “Il cantante mascherato“, è caduta dalle scale picchiando la schiena. Inizialmente non sembrava grave la situazione, sembrava si trattasse di una microfrattura della vertebra, ma così non era. In realtà l’osso in questione era fratturato e per tale motivo è stato necessario l’intervento chirurgico: “Mi hanno messo una specie di calce che dovrebbe renderà più robusta di prima. Sono viva per miracolo perché, per fortuna, qualcuno lassù mi protegge perché questa volta me la sono vista davvero brutta…“. Secondo l’Aquila di Ligonchio, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, a vegliare su di lei è stata la bisnonna Maria Rosa che nel suo paese era considerata una “santa”.

Quindi, in un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, la cantante ha raccontato poi la delicata situazione famigliare in cui si trova: suo marito Fausto Pinna ha un tumore ad un polmone che si è arrestato ma presenta metastasi al fegato e alle ossa. Ma rincorrendo alla sua consueta ironia ha tentato di sdrammatizzare la situazione: “Lui non sta molto bene, io ho la schiena rotta… Insomma, adesso facciamo ridere: passeggiamo per casa come due formichine”. Prosegue dicendo che, vista l’età che avanza, le è capitato diverse volte di pensare al momento in cui dovrà diversi dal suo compagno di vita da ormai 38 anni: “Sarebbe carino e anche molto romantico andarsene insieme in modo naturale. In caso contrario, penso che se dovessi morire prima io lui non lo sopporterebbe e mi seguirebbe subito”