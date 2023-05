Ascolti alle stelle per l’emittente televisiva Tv8 in occasione della semifinale d’andata di Champions League trasmessa in prima serata. Un terzo dei telespettatori italiani si è sintonizzata sul canale del digitale terrestre, regalando un ascolto record pari a 7.490.000 spettatori, il 33.1% di share e il primo posto tra i programmi della prima serata di mercoledì. Dietro, al secondo posto, la fiction “Luce dei Tuoi Occhi” su Canale 5, con 2.641.000 spettatori e il 13.8% di share. La terza posizione è contesa tra la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2023 su Rai1, con 1.702.000 spettatori e il 10% di share, e “Chi l’ha Visto?” su Rai3, con 1.762.000 spettatori e il 9.4% di share. Il record di ascolti raggiunto da Tv8 mercoledì sera potrebbe essere superato dal match di ritorno del 16 maggio, in programma alle ore 21 questa volta in diretta su Canale 5.