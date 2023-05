1 /17

L’Inter si aggiudica il primo round del doppio derby di Champions League. Milan punito due volte nei primi dieci minuti da Dzeko e poi da Mkhitaryan. Stadio Meazza tutto esaurito (incasso record da oltre 10 milioni di euro) e atmosfera da brividi a San Siro: in Curva Sud al momento dell’ingresso in campo delle squadre è comparso un enorme Diavolo rossonero abbinato a spettacolari giochi di luce e con un altra coreografia con la scritta ‘Forza Milan‘ nella tribuna opposta a quella centrale. Anche la Curva Nord riservata ai tifosi nerazzurri è stracolma e colorata dei colori della Beneamata con un mega striscione con la scritta ‘Curva Nord Milano’. Lo spettacolo sugli spalti è da notte di gala. In campo invece l’inizio è un dominio nerazzurro. Poi nella ripresa il Milan tenta una reazione, senza successo. Finisce 2-0, in casa dei rossoneri parte la festa dell’Inter. Contenuta, perché c’è ancora tutto un ritorno da giocare.