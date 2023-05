L’Isola dei Famosi 2023 si tinge di giallo. Letteralmente. Stando a quanto riportato da Biccy.it, pare che i naufraghi abbiano scoperto qualcosa di veramente incredibile. Tutto è nato da un racconto di Christopher Leoni: “Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamo avvistato io e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era grosso e tutto luminoso, non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime”. A confermare il tutto è stato anche Alessandro Cecchi Paone, che ha detto: “Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l’ho visto anch’io ragazzi. Color giallo, luce gialla, lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere”.

Quindi il naufrago 61enne ha continuato a raccontare: “No che non era la Luna, era davvero altro. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola. Le storie su gnomi, fate e folletti le conosco. Si parla anche di spiriti della natura. Però devo essere onesto, io una cosa così strana non l’avevo mai vista. Sono rimasto in difficoltà e senza parole. Non so cosa possa essere”. Infine Cecchi Paone ha concluso: “Sì, era un’entità luminosa color giallo chiaro. Io non dispongo di strumenti scientifici per poter dire cosa fosse con precisione. Mi sono detto ‘ma sto sognando?’. Non scherzo, no, non stavo sognando perché poi ho continuato a vederla”. Cosa sarà mai stato?

Negli ultimi giorni, un’altra presenza (vera e tangibile) ha fatto visita ai naufraghi dell’Honduras. Si tratta di una tarantola. “È una vedova nera”, ha lanciato l’allarme qualcuno, prontamente smentito dagli altri compagni di viaggio. “Corinne non deve vedere questo”, ha detto Helena Prestes, che poi l’ha presa con un bastone e l’ha spostata verso i sassi. Corinne Cléry, spaventatissima: “Questo non ci voleva. Hanno detto che mai l’avevano vista. Io non ce la faccio, noi stiamo sotto le montagne, cascano. Io dormo nell’acqua adesso. Così grossa non l’avevo mai vista. Mi sento male“. Non sono mancate le polemiche. C’è chi reputa che il fatto sarebbe dovuto rimanere nascosto, sapendo che Corinne ne ha la fobia: “Sì, io preferirei non sapere una cosa del genere”, ha confermato Corinne confrontandosi con alcuni compagni di gioco. È probabile che se ne tornerà a parlare questa sera, 8 maggio, in diretta su Canale 5 con la nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi e con Enrico Papi e Vladimir Luxuria opinionisti.