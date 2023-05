Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, è morta a 37 anni, mentre si trovava con gli amici in un bar di Catanzaro, la città in cui viveva. Secondo quanto riferiscono i giornali locali che per primi hanno dato la notizia della sua scomparsa, la donna ha accusato un malore improvviso: gli amici che erano con lei hanno subito lanciato l’allarme ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato il malore fatale. Monica, insegnante d’inglese, era salita alla ribalta quando aveva partecipato alla dodicesima edizione del reality di Canale 5, quella andata in onda a cavallo tra il 2011 e il 2012: all’epoca, a condurre il Grande Fratello c’era Alessia Marcuzzi.