Donatella Rettore è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Da noi…a ruota libera” su Rai 1 e, durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, ha ripercorso la sua vita, raccontandosi a cuore aperto, tra i successi che hanno costellato la sua carriera e aneddoti più privati. Come quello legato agli attacchi di panico di cui ha sofferto per un certo periodo della sua vita: l’artista ne ha parlato mettendo in luce le conseguenze che hanno avuto sulla sua vita. Tanto da spingerla, una volta, a fermare un aereo in fase di decollo: “Ho sofferto di attacchi di panico, una volta ho anche fermato un aereo prima del decollo“, ha rivelato sottolineando poi l’importanza di saper accogliere le emozioni e di prendersi cura della propria salute mentale.