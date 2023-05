Oggi 6 maggio Londra è pronta ad acclamare il nuovo Re e la Regina Consorte. Re Carlo III e Camilla, al contrario, sono pronti ad accogliere i numerosi capi di Stato e autorità provenienti da tutto il mondo. Un evento che, da protocollo, è stato provato per giorni ed è (o almeno, dovrebbe essere) quindi impeccabile nella sua organizzazione: basti pensare che saranno miliardi i telespettatori che seguiranno l’evento.

Anche l’Italia ovviamente ha stravolto i palinsesti per dare ampio risalto all’incoronazione del Re. Una situazione simile era già avvenuta per i funerali della Regina Elisabetta II, morta nel settembre 2022 all’età di 96 anni. La prima rete italiana a scaldare i motori è Real Time, canale 31 dgtv del gruppo Discovery. Francesco Vicario e Flavia Cercato, insieme a Federica Brunini e Luca Bianchini, racconteranno in tv e in streaming su Discovery+ l’evento seguendo in versione integrale la diretta dall’Abbazia di Westminster. La stessa rete mercoledì 10 maggio alle 21:20 trasmetterà uno speciale dal titolo “Il vero volto di Re Carlo III”, con lo scopo di valutare tutte le sfide in arrivo per il Sovrano.

Rai1 trasmetterà Speciale Tg1 dalle 10:50 fino alle 15:30 condotto in studio da Alessio Zucchini e Perla Dipoppa, con i corrispondenti Marco Varvello e Natalia Augias e gli inviati Giorgia Cardinaletti e Giuseppe Rizzo. Rai2 invece andrà in onda con uno speciale in prima serata del Tg2 post, a partire dalle 21:20. Entrambe le dirette saranno visibili su RaiPlay e sito ufficiale. Il gruppo Mediaset invece ha deciso di schierare un gruppo di lavoro affiatato e ormai rodato. Dalle 10:50 alle 15:50 Silvia Toffanin presenterà Speciale Verissimo accompagnata in studio da Cesara Buonamici, Antonio Caprarica e Cristina Parodi. Inviati da Londra saranno Dario Maltese e Susanna Galeazzi (dall’Abbazia di Westminster), e Federico Gatti (da Buckingham Palace). Ospite speciale Andrea Bocelli, una delle star italiane presenti al concerto previsto domani (7 maggio) al Castello di Windsor ed aperto al pubblico.

SkyTg24 inizia a scaldare i motori a partire dalle ore 11 fino alle 14:30. In studio Liliana Faccioli Pintozzi affiancata da Enrica Roddolo e Enrico Franceschini. Tanti anche gli inviati dislocati nei punti strategici di Londra e non solo: dall’Abbazia di Westminster c’è Tiziana Prezzo, dall’Ambasciata britannica a Roma Stefania Trapani, dal Mall (viale davanti a Buckingham Palace) Nicola Veschi. Anche il telegiornale diretto da Enrico Mentana su La7 andrà in onda con uno speciale a partire dalle 10:15 in compagnia di Flavia Fratello e Stefano Buccafusca e Gabriella Caimi in collegamento da Londra. Prevista anche un’intervista a Valentine Low, Royal Corrispondent del Times.

Non solo canali in chiaro ma anche smart tv. Pluto Tv, piattaforma del gruppo Paramount, tra i suoi numerosi canali streaming gratis dedicherà uno speciale all’incoronazione dalle 11 alle 15 su Euronews. NOW invece, la piattaforma streaming di Sky, trasmetterà questa sera alle 21:15 un documentario dal titolo Principe Carlo – Il nuovo Re (visibile anche su Sky Documentaries). Se invece preferite una diretta dal sapore internazionale senza il commento in italiano, nessun problema. Durante il corso della giornata sarà possibile seguire il live di BBC da sito ufficiale e dai profili social dell’emittente (in particolar modo Facebook). Anche noi di FQMagazine ovviamente terremo aggiornati costantemente i nostri lettori per tutta la durata dell’evento con dirette e approfondimenti. God save the King!