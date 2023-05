Più di 380.000 follower su TikTok e altri 227.000 su Instagram: il suo nome è Kenta Suzuki, influencer giapponese di 39 anni che vive a Roma. Sui social ama dispensare consigli e curiosità su parole, gesti tipicamente giapponesi. Ma non solo. Di recente, infatti, si è ritrovato a parlare di salute. La propria. Qualche settimana fa lo ha fatto pubblicando uno scatto dal letto d’ospedale, con la seguente didascalia: “Ho avuto una ischemia cerebrale acuta. Scusatemi“. Adesso, invece, con i dettagli di quel drammatico episodio. A raccontarli è Kenta stesso in un post condiviso con l’Ospedale San Camillo di Roma. “Era uscito a fare la spesa, in una giornata apparentemente normale, quando all’improvviso Kenta, 39 anni, si è ritrovato in uno stato confusionale”, inizia il racconto pubblicato su Instagram ieri 3 maggio. Quindi si legge: “Farfugliava, non riusciva più a scandire le parole, faceva fatica anche a comprendere cosa gli altri stavano dicendo lui. Spaventato, Kenta ha subito chiamato il 118, che lo ha portato al Pronto Soccorso del San Camillo. Subito è stata effettuata una TAC dell’encefalo, con studio delle arterie intracraniche, ed è emersa l’occlusione di un’arteria cerebrale: un’ischemia cerebrale, o ictus ischemico”.

“Per fortuna Kenta è arrivato in Pronto Soccorso nei ‘tempi giusti’ per usufruire del miglior trattamento di riperfusione, ovvero la trombolisi sistemica che permette di ‘sciogliere’ il coagulo – le parole del post -. Kenta è stato successivamente ricoverato presso la Stroke Unit, diretta dalla dottoressa Sabrina Anticoli, dove sono continuati i controlli per comprendere le cause scatenanti dell’episodio, che poi si è dimostrato essere un’embolia partita dal cuore”. “A differenza di quanto si creda, l’ictus può colpire anche soggetti giovani. Nel 30% dei casi i pazienti hanno infatti meno di 60 anni. Proprio come Kenta”, le parole della Dottoressa Anticoli. “Alle persone della mia età voglio dire di seguire una vita sana e di stare attenti ai sintomi dell’ictus, perché un’ischemia cerebrale è un evento che può succedere davvero a tutti”, le parole dell’influencer. “La prossima volta spero di apparire sui giornali per quello che faccio e non per quello che ho avuto ahahaha”, si legge nella story pubblicata da Kenta poche ore fa. Ad ogni modo la notizia è stata anche l’occasione per sottolineare come riconoscere correttamente i sintomi dell’ictus. Nello stesso post dell’azienda sanitaria della Capitale si legge:

B – Balance, perdita di equilibrio;

E – Eyes, una visione mancante, offuscata;

F – Facial, emiparesi facciale;

A – Arm, improvvisa debolezza del braccio o della gamba;

S – Speak, difficoltà ad articolare le parole, fino allo stato confusionale;

T – Time, tempo, appunto, essere veloci, chiamare immediatamente il 118.