Nicolas Cage sembra avere una memoria di ferro. E con il solito savoir-faire e convinzione da vendere, ha raccontato una storia che ha dell’incredibile. Ospite da Stephen Colbert al The Late Show, infatti, l’attore ha risposto a una domanda sui suoi primi ricordi d’infanzia, rivelando di avere reminiscenze del grembo materno: “Fammi pensare. Ascolta, so che sembra molto strano e non so se sia reale o meno, ma a volte penso di poter tornare indietro con la memoria fino all’utero. Ricordo dei volti nell’oscurità o qualcosa del genere. So che sembra molto astratto, ma in qualche modo mi pare sia successo davvero”, ha spiegato. “Riguardo a questi volti nell’oscurità, c’erano altre persone con te o erano cose che la tua mente immaginava prima di nascere?”, l’ha subito incalzato Colbert. Pronta la risposta di Cage: “Ora che non sono più nell’utero posso immaginare che forse erano le vibrazioni vocali a risuonare attraverso di me in quella fase. Risale a molto tempo fa. Non lo so. Mi viene in mente… non so nemmeno se ricordo di essere stato nell’utero, ma quel pensiero mi è passato per la mente”.

Tra una risata e l’altra, il conduttore ha posto anche al protagonista de “L’ultimo dei Templari” l’ormai celebre domanda della sua trasmissione “Cosa succede quando moriamo?”. L’attore non si è tirato indietro e ha dato la sua opinione: “Ah, caspita. Nessuno lo sa per certo, io non lo so. Dicono che l’elettricità è per sempre eterna. Che la scintilla continua. Mi piace pensare che qualunque scintilla stia animando i nostri corpi, una volta che il corpo muore, quella scintilla continui ad esserci. Ma se quell’elettricità ha coscienza o meno, chi può dirlo davvero?”, ha sottolineato.

Durante l’intervista, c’è stato spazio anche per parlare di film (tra quelli nei quali ha recitato, il preferito di Cage è Pig – Il piano di Rob), degli animali che l’attore teme di più e della canzone che ascolterebbe per tutta la vita se dovesse sceglierne una: “Prendo il mio compleanno molto seriamente e amo il rituale della torta, delle candele e del motivetto di auguri. Ho bisogno di avere quel desiderio da esaudire quando spengo le candeline. Ascolterei la canzone del compleanno”, ha confessato. Il 25 maggio 2023, inoltre, debutterà nelle sale italiane la commedia horror della Universal Renfield (che non ha riscosso molto successo al botteghino statunitense), alla quale Nicolas Cage ha preso parte nel ruolo di Dracula.