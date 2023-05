L’Eurovision 2023 se lo aggiudicano… i tifosi del Celtic!. In attesa dell’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra che avverrà sabato 6 maggio c’è chi ha voluto celebrare l’evento con un coro da stadio piuttosto colorito e non proprio favorevole al nuovo sovrano. Durante la finale della Coppa di Scozia tra Celtic e Rangers giocatasi a Glasgow a Hampden Park poche ore fa, i tifosi del Celtic hanno intonato un bell’insulto verso re Carlo III e verso la non proprio amata monarchia inglese. Nel corso della gara, vinta poi 1 a 0 dal Celtic con gol di Jota, il coro bianco verde ha ritmato: “Infilati la corona su per il c**o”. E non parliamo di un paio di spettatori sulle poltroncine dei distinti, ma di migliaia di tifosi antimonarchici. “Shove it up your asshole”, cantava mezzo stadio durante la finale. Insomma, un bel regalino per quello che si appresta a diventare il sovrano inglese meno amato della storia.