Non si fa più. Anzi sì. Non esce più nella data concordata. Anzi sì, eccolo, è pronto. The Ferragnez 2 arriva su Amazon Prime ed è già uscito il trailer. Tra le immagini di vita più o meno quotidiana di Chiara Ferragni e Fedez, non mancano quelle sulla drammatico momento che ha vissuto il rapper: la scoperta del tumore al pancreas e l’operazione. Si vede la coppia nello studio dell’oncologo, non sappiamo in quale momento preciso del lungo percorso che va dalla diagnosi alla notizia di dover affrontare un intervento. E si vede il rapper sul lettino della sala operatoria. Non mancano le lacrime. Un reality, registrato e montato. Ha senso? Quanto c’è di reale? Ci saranno anche tutte le risposte sulla famigerata lite sul palco dell’Ariston. Il pubblico se lo chiede o almeno, se lo chiedono coloro che hanno un’interesse verso la coppia più chiacchierata dei social.