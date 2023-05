“Un bambino sta soffocando“: ha sentito distintamente queste parole provenire dalla folla che assisteva a una parata organizzata dalla sua scuola, la Rockwall High School. Siamo in Taxas e la cheerleader 17enne si trovava su un carro insieme alle sue compagne quando si è accorta che stava accadendo qualcosa: un bambino di due anni, Clarke Hornback, stava soffocando. Tyra Winters ha aguzzato la vista e guardato intorno a sé ed ha subito individuato il bimbo “tutto rosso in faccia”: è saltata giù dal carro e ha raggiunto il piccolo che si trovava insieme alla mamma, Nicole Hornback. Tyra gli ha praticato correttamente la manovra di Heimlich e gli ha salvato la vita. La storia la racconta ABC News. “La faccia del bambino stava diventando viola”, ha spiegato Winters. La madre di Clarke ha raccontato di aver provato anche lei stessa poco prima a fare la manovra al figlio ma senza successo e ha aggiunto che Winters è stata “molto coraggiosa“.