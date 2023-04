Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la quarta volta. A dare l’annuncio è stata la stessa Beatrice, pubblicando un tenero post su Instagram per dare il benvenuto alla piccola Matilda Luce Fantini. Nel post si vede l’influencer allattare teneramente la piccola arrivata, mostrandosi un po’ provata ma tremendamente felice.

Da quando lei e il tronista Marco Fantini sono usciti dal programma il giorno della scelta, la coppia sembra più affittata che mai. Oltre ad Alessandro, avuto col precedente compagno, Valli ha dato alla luce con Marco tre femminucce: Bianca (6 anni), Azzurra (3 anni) e lo scorso novembre aveva dato l’annuncio che sarebbe presto arrivata la piccola Matilda.

La nascita di Matilda era prevista per il 20 aprile, ma arrivati al terzo giorno le cose sembravano non volersi smuovere. Poi, finalmente, Beatrice ha pubblicato una foto in ascensore dove si diceva pronta per andare in ospedale. Così oggi, lunedì 24 aprile, Marco e Beatrice hanno potuto dare il benvenuto alla nuova arrivata.