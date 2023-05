L’indiscrezione è partita da LaPresse ed è “volata” sui social: Matteo Paolillo avrebbe riufiutato un selfie con la giovane atleta paralimpica Sara Vargetto nel backstage del Concertone del Primo Maggio. Un gesto che ha suscitato polemiche. Ma come sono andate le cose? “Nessuno mi ha chiesto niente, anche perché non ce n’è stato il tempo, dal palco siamo arrivati dritti ai camerini”, la replica dell’attore di Mare Fuori che sul grande palco romano ha cantato proprio la sigla della serie, “O mar for”, e il suo singolo “Liberatemi”. E Il Messaggero riporta le parole del papà di Sara Vagetto, che puntano a smorzare la polemica: “Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto”.