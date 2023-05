“Ma ti piacciono le donne o gli uomini?”. Cristina Scuccia è la più assediata di domande tra i concorrenti de L’isola dei famosi, e la cosa era abbastanza scontata. Inevitabile, infatti, che la storia dell’ex suora vincitrice di The Voice attirasse la curiosità in misura maggiore rispetto agli altri vip che popolano il reality di Canale 5. Mentre in rete si scatenano i pronostici circa un presunto coming out di Scuccia, il pettegolezzo corre veloce anche tra le acque oceaniche che lambiscono le spiagge dell’Honduras sulle quali si trovano i naufraghi. È Marco Mazzoli a chiedere se Cristina non voglia un compagno, e la diretta interessata replica: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. Paolo Noise allora incalza: “Ma ti piacciono le donne o gli uomini?”, e l’ex orsolina prosegue: “Niente! Mi piacciono le persone”. Diplomatica. “Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile”, argomenta ancora Scuccia.

A riportare il discorso su un piano più materiale e meno spirituale è Mazzoli: “Comunque fisicamente ti devi sfogare. Il corpo lo richiede”. Difficile dare torto allo speaker radiofonico, ma Cristina spiega in questo modo le proprie ragioni: “Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che do anche poco spazio, faccio una selezione delle persone che mi devono stare accanto minuziosa. Però se trovassi la persona giusta darei spazio”.

In un confessionale – giusto per restare in tema – con gli autori, la concorrente spiega alle telecamere: “Io ancora credo in quella chiamata, in quella vocazione, ora prende una strada nuova, un nuovo risvolto che a me è ancora incognito, però so di essere una persona capace di amare tanto, e capace di amare non solo una persona, ma più persone”. Stai a vedere che ci ritroviamo una ex suor Cristina più fluida di Rosa Chemical. Intanto, come detto, anche in Italia si fa un gran parlare della sfera privata della cantante. Tra chi avanza l’ipotesi di un possibile coming out sotto le palme dell’Honduras e chi sostiene che Cristina abbia una storia con un ex frate francescano, c’è da scommettere che la curiosità morbosa intorno alla sua sfera affettiva non si sazierà in tempi brevi.