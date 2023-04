Cristina Scuccia è ormai al centro di una serie infinita di gossip e pettegolezzi. Dopo aver rinunciato ai voti lo scorso anno, l’ex suora vincitrice di ‘The Voice‘ aveva dichiarato di essere pronta a dedicarsi completamente alla musica e al mondo dello spettacolo. Così, dopo aver annunciato a Verissimo l’uscita del suo primo singolo ‘La felicità è una direzione’, ora Scuccia è entrata ufficialmente a far parte dei concorrenti del reality ‘L’Isola dei famosi’. La cantante è stata subito presa di mira dai pettegolezzi e, dopo la critica di Suor Anna Alfieri che ha definito la sua scelta di partecipare al reality “una scorciatoia”, ecco che iniziano ad arrivare delle voci anche su una sua presunta relazione segreta.

L’opinionista Deianira Marzano ha rivelato infatti su Instagram di essere al corrente di un ‘amore segreto’ fra l’ex suor Cristina e un misterioso spasimante: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”. A confermare la tesi di Marzano interviene anche Amedeo Venza, esperto di cronaca rosa, che ha dichiarato sui social network di avere qualche dettaglio in più sulla relazione clandestina di Scuccia: “In realtà io so che Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!“. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, quel che è certo è che per tutta la sua permanenza nel reality di Canale 5 ne sentiremo ancora delle belle.