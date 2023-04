Se Benedicta Boccoli è riuscita a scoprire per tempo di avere un tumore al seno, lo deve solo alla sua cagnolina Nina. È stata la stessa attrice a rivelarlo, spiegando – evidentemente commossa – come quella trovatella che ha accolto in casa abbia ricambiato salvandole letteralmente la vita. “Sembra una cosa romantica, ma Nina, la mia cagnolina, presa al canile, con cui dormo come se fosse la mia fidanzata, ha scoperto che avevo un tumore al seno,” ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite dell’ultima puntata di Verissimo. “Odorava sempre un punto del mio seno, mi odorava, ci ripensava e tornava indietro e ri-odorava… credo sentisse un odore biologicamente diverso dal mio. Poi, un giorno, giocando, mi ha dato un colpo ed è venuto un lividino. Quando ho fatto una mammografia ho chiesto al tecnico di guardare bene proprio sotto quel lividino e lì c’era il tumore”.

Così ha iniziato subito il percorso di cure: “A giugno sono cinque anni che ho scoperto la malattia e a giugno festeggerò perché non prenderò più le pillole che sono stata costretta a prendere da allora”, ha spiegato. “La cosa straordinaria è che quando ero lì, in radioterapia, e chiacchieravo con persone molto più gravi… erano tutti sorridenti c’era un’armonia strana… e la cosa strana è che io ero felice, perché ti attacchi alla vita… pensi sempre capiti agli altri e non a te e invece questo male capita a tantissime donne, quindi bisogna fare la prevenzione perché può salvare la vita e a me ha salvato la vita. La malattia ti cambia perchè relativizzi tutto, poi si muore e io devo vivere: ho un’occasione, che è la vita”, ha concluso tra gli applausi del pubblico in studio.