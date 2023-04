È passato un mese dalla nascita di suo figlio Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Per celebrare questo giorno speciale, Aurora ha condiviso su Instagram delle storie in cui mostra delle foto inedite scattate prima e dopo il parto. Ha scelto così di condividere alcuni ricordi con i suoi fan dei giorni precedenti alla nascita del suo primo figlio. A 34 settimane di gravidanza Aurora si è trasferita in Svizzera, vicino alla clinica dove avrebbe poi partorito: si tratta della stessa clinica dove sono nate lei e sua madre Michelle, la Sant’Anna di Sorengo, non lontana da Lugano.

Il primo ricordo condiviso risale a tre giorni prima del parto, quando la madre Michelle si prendeva cura di lei, massaggiandole delicatamente le caviglie. Poi ce n’è una del 29 marzo alle 16:00, il giorno prima del grande evento: Goffredo accarezzava la pancia di Aurora mentre lei monitorava il tracciato del cardiotocografo. Più tardi lo stesso giorno, intorno alle 22:30, Aurora ha trascorso del tempo con Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti, e i genitori di Goffredo Cerza: ecco la foto di tutta la famiglia solo poche ore prima del grande momento. “C’erano tutti”, ha scritto come didascalia. È bello vedere Aurora condividere questi momenti intimi con i suoi follower e dar loro un’idea della sua vita da neo-mamma. Auguriamo a lei e alla sua famiglia il meglio in questo nuovo percorso.