Federico Fashion Style ha recentemente fatto parlare di sé per diverse vicende personali che lo hanno posto al centro dei riflettori e spesso protagonista di gossip e pettegolezzi. Dopo aver fatto coming out, aver vissuto una difficile separazione dalla compagna Letizia e aver affrontato la questione dell’affidamento della figlia Sophie Maelle, tanto da portare l’attore a minacciare più volte una denuncia nei confronti dell’ex moglie, il parrucchiere stellato ha ammesso di aver perso molti chili a causa del vortice di emozioni che lo ha travolto. I suoi fan, preoccupati per la sua salute, glielo fanno notare spesso anche sui social, ma Federico cerca sempre di tranquillizzarli.

Nelle sue storie Instagram, Federico Lauri ha spiegato di essere stato impegnato tutto il giorno con il lavoro e di essere giunto a Milano solo in serata. Dopo aver mostrato mostrato la sua stanchezza, ma soprattutto la sua fame, con uno scatto condiviso sui social, ha deciso di prepararsi un piatto di spaghetti al pomodoro, nonostante l’ora tarda. In seguito, ha postato una foto del piatto vuoto e ha scritto: “Era pazzesca! Alla faccia di chi dice che non mangio!”.

Il lavoro di Federico lo porta a viaggiare molto, essendo proprietario di numerosi saloni di bellezza in molte città italiane. Nonostante la sua clientela vip, il parrucchiere è molto apprezzato anche dalle clienti comuni che affollano i suoi negozi ogni giorno. Ecco perché Federico non si ferma mai e perché anche oggi, nonostante sia domenica, è pronto ad affrontare un’altra giornata di lavoro.