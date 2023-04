“Città 30 subito”. Con questo slogan quasi 200 attivisti da tutta Italia di Fridays for future hanno dato vita a una pista ciclabile umana sul lungomare di Bari, a poca distanza dai padiglioni della Regione Puglia, dove, da venerdì 27 aprile, si sta tenendo l’Assemblea nazionale del movimento. Il flashmob chiede spazi pubblici condivisi dove le persone possano spostarsi in modo sicuro e sostenibile. “Siamo abituati a vedere tutte le strade dedicate alle macchine, con solo delle piccole strisce per le biciclette – spiega Marco Modugno, portavoce nazionale di Fridays for future Italia e attivista barese – Non è solo una questione di ciclabilità, ma di cultura e di come interpretiamo il nostro vivere quotidiano”. Le stragi stradali sono la prima causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 5 e i 29 anni. La campagna è promossa congiuntamente da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Legambiente, Asvis, Kyoto Club, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO e Clean Cities Campaign.