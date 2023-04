È giusto insegnare agli altri in che modo bisogna svolgere il ruolo da genitori? A questa domanda ha dato una risposta Elena Santarelli, da tempo attaccata sui social riguardo al presunto poco tempo che passerebbe con i propri figli. Non è la prima volta che la showgirl riceve attacchi di questo tipo. Già nel 2019 Santarelli era stata duramente attaccata da numerosi “professori”, così da lei definiti, per aver messo al primo posto il lavoro rispetto agli affetti più cari. Sfogo che è continuato anche nel 2021 con un toccante monologo a Le Iene. Tutto è partito da uno scatto pubblicato qualche giorno fa da Elena nel quale è in compagnia del marito Bernardo Corradi. Assenti i figli della coppia: Giacomo (14 anni a luglio) e Greta (7 anni). Tra i commenti sotto al post molti utenti hanno chiesto il motivo dell’assenza dei figli. Con una Instagram stories sul suo profilo, Santarelli ha quindi voluto mettere a tacere tutte le malelingue. Uno scatto tra madre e figlia ed alcune parole dirette: “A tutte le professoresse che mi dicono che non sto con i miei figli, i miei figli anche ieri erano con me”, ha scritto. E ancora: “Ecco Greta in una piccola bottega vicino Campo Dei Fiori. Non sono obbligata a fare lo show con i miei figli, pensate ai vostri”. Un messaggio, il suo, che si discosta dal comportamento social tanti altri personaggi dello spettacolo.

Secondo la showgirl infatti il tempo con i figli non deve per forza essere condiviso sui social. Lei e il marito da sempre hanno cercato di tutelare la privacy dei figli, specialmente da quando il primogenito Giacomo ha affrontato e superato un cancro. Ovviamente il 13enne è sottoposto regolarmente a controlli e la famiglia di Elena è tornata finalmente a respirare e a vivere. Senza “professori”, possibilmente.