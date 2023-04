Hanno fatto il giro del web le immagini che mostrano la reazione di una cagnolina a un incontro particolare: la cagna ha infatti rivisto dopo oltre un anno e mezzo l’ex fidanzato della padrona, Camila Perman, che ha ripreso la scena. Nel video l’esemplare corre verso di lui, lanciandosi tra le sue braccia pronta per essere riempita di coccole. Sul finale anche un breve frame in cui la cagnolina “viaggia” in braccio proprio all’ex ragazzo della padrona.