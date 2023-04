Il 28 aprile Ilary Blasi a spento 42 candeline, in compagnia della sua nuova love story, Bastian Muller, imprenditore ed ex modello con il quale la conduttrice ha iniziato una relazione poco dopo la rottura ufficiale con il suo ex marito Francesco Totti. Per festeggiare l’occasione speciale, Muller ha organizzato a Ilary una sorpresa decisamente romantica: una cenetta per due a lume di candela, aspettando insieme la mezzanotte.

Ilary ha postato alcune immagini della splendida location, con un’atmosfera da fiaba creata dalle numerose candele che illuminavano soffusamente il cortile che i più attenti hanno subito identificato come quello dell’Almaha Marrakech & SPA, un lussuoso riad a cinque stelle in Marocco che porta la firma dell’architetto e designer belga Charles Kaisin. L’esclusivo hotel è situato nel quartiere più antico della città, la Kasbahè, ed è una delle mete preferite dai vip nella città marocchina. Per l’occasione, Ilary ha sfoggiato un sexy tubino nero, mettendo in bella mostra sul tavolo la sua borsa, uno splendido esemplare di Kelly di Hermés, nell’iconico colore arancione: che sia un regalo di Bastian?

La storia d’amore fra la conduttrice dell’Isola dei famosi e il suo partner sembra più solida che mai, tanto che alcune voci parlano di un possibile trasferimento di Muller in Italia, lasciandosi alle spalle Francoforte per rimanere fra le braccia di Ilary.