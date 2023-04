Quali buoni motivi ci sono per avere un account Instagram? Uno è seguire Lillo. Perché, al netto del video di cui stiamo per parlare (che ha conquistato siti di informazione e ovviamente pubblico social), ogni cosa che Lillo posta è un attimo di benessere. Mica facile. In questo caso Pasquale Petrolo piglia in giro i tantissimi video che “insegnano” come preparare un buon piatto con quello che si ha in casa. Solo che Lillo, anziché trovare ingredienti che magicamente stanno bene insieme, usa cibi improbabili. Il risultato è surreale. E come sempre quando la comicità è ben riuscita porta a domandarsi che fine abbiano fatto spontaneità, senso della realtà e un mucchio di altre cose.

