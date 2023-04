Se siete appassionati della storica soap “Beautiful” questo articolo fa proprio per voi: nei prossimi giorni, il cast della serie sarà infatti a Roma per girare alcune puntate. Come riporta l’Hollywood Reporter “in questo momento sarebbe in corso la selezione delle comparse: oltre a Piazza Navona, Piazza di Spagna e Colosseo la troupe potrebbe spostarsi al Gianicolo e in altre location significative della Capitale italiana”.

Le giornate di ripresa dovrebbero essere dal 15 al 17 maggio e gli attori presenti sul set saranno: Katherine Kelly Lang (che interpreta Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam), Matthew Atkinson (Thomas) eLawrence Saint-Victor (Carter). Già nel 2013 l’Italia era stata palcoscenico della soap opera americana, che aveva scelto di celebrare il doppio matrimonio fra Hope e Liam e fra Ridge e Brooke fra i meravigliosi paesaggi pugliesi.