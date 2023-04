In piedi sul letto con le scarpe, con tanto di salti immortalati. È polemica per il comportamento di Cecilia Rodriguez che, qualche giorno fa, in arrivo al Coachella, ha deciso di condividere alcuni scatti con i propri follower.

Nelle immagini, realizzate probabilmente per uno shooting, la sorella di Belen salta e si muove sul letto vestita in pieno stile festival americano, con uno completo verde fluo. Peccato che lo faccia con le scarpe ancora i piedi.

Proprio questo dettaglio ha indispettito i fan e in generale il mondo dei social. “Con le scarpe sul letto anche no, uno per l’igiene, due per rispetto per chi fa le pulizie”, scrive un’utente. “Bell’esempio di educazione con le scarpe sul letto magari in un albergo! Il fatto che ti chiami Rodriguez non significa permettersi tutto soprattutto quando hai un immagine pubblica”, commenta qualcun altro.

L’influencer ha poi risposto alle critiche, sottolineando che le piace saltare sul letto ma che questo non vuol dire essere maleducata.