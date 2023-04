“Perché tutti ricordano la coppia Corvaglia-Canalis? Non so bene per quali meriti, forse perché la gente è cresciuta con noi, però ne sono orgogliosa”, dice. Sui motivi che hanno portato all’allontanamento tra lei ed Elisabetta Canalis però, Corvaglia non vuole fare chiarezza. “È stata una bellissima amicizia che sia finita non toglie nulla – spiega – Non dirò mai cosa è successo, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia l’amicizia si spezza. Non sono una str***a però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via”. Il perdono, almeno per ora, non è contemplato “ed è giusto così”. “Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio”. “So che ora ha problemi personali e mi dispiace – aggiunge – Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa”. Ora, racconta ancora, dopo un periodo in cui ha provato “una sensazione di vuoto” senza di lei, si è abituata alla sua assenza, e ha altre amiche come Costanza Caracciolo.