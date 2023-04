Dopo aver annunciato ufficialmente di voler chiudere per sempre con il marito Dani Alves, la modella Joana Sanz sembra più intenzionata che mai a dimenticare l’ex calciatore brasiliano. Alves è stato infatti arrestato con l’accusa di aver commesso uno stupro in una discoteca di Barcellona e attualmente sta attendendo in carcere la conclusione delle indagini a suo carico. Se inizialmente la moglie aveva dichiarato di voler rimanere accanto al marito per sostenerlo, dopo poco tempo il dolore per il suo comportamento (che nel migliore dei casi sarebbe un tradimento) ha preso il sopravvento.

Ora Sanz sta cercando di andare avanti e su Instagram ha voluto ringraziare la modella Sandra Tabarés per esserle stata accanto in questo tragico periodo. L’influencer ha pubblicato una loro foto mentre si scambiano un bacio affettuoso, accompagnato da una didascalia con scritto: “Buon compleanno Sandra Tabarés. Ti amo. Grazie per avermi alzato da terra e avermi riempito di nuovo di vitalità. Continuiamo ad aggiungere momenti”.