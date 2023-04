La polizia dell’Hertfordshire, Inghilterra, è alla ricerca di un ladro di oggetti preziosi. L’uomo è accusato infatti di aver svaligiato un’auto dalla quale avrebbe sottratto una borsa di Louis Vuitton, un laptop e delle cuffie della Apple. Niente di insolito dunque, se non fosse che dalle foto diffuse dalla polizia è emerso che il ladro assomiglia in modo impressionante al principe Harry. Questo “dettaglio” ha reso virale il video del malvivente, e gli utenti di Internet si sono divertiti a commentare le immagini con tante battutine dirette al Duca di Sussex.

Il video è stato ripreso anche dalla pagina Twitter “UK Cop Humor” che si è vista la sezione commenti invasa da commenti ironici anche pungenti rivolti ad Harry e alla moglie Megan Markle: “La prima uscita di Harry senza Meghan”, scrive qualcuno, “Non se la deve passare molto bene a Los Angeles“, commenta qualcun altro.

Rare footage of Prince Harry without Megan has emerged… pic.twitter.com/abUuKpmuLG

— UK Cop Humour (@UKCopHumour) April 17, 2023