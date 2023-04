Il racconto lo fa lei stessa in prima persona a Newsweek. Il suo nome è Madeline Smith e il suo lavoro è quello della “tentatrice”. Non siamo in un reality ma nella vita vera. “La prima donna che mi ha chiesto di scoprire se potesse fidarsi del partner è stata una madre single di cinque figli“. Smith spiega che la donna era uscita da un divorzio complicato e nonostante avesse deciso di buttarsi in una nuova relazione romantica, a un certo punto ha notato dei comportamenti strani del compagno, che pure l’aveva sempre compresa. Ecco che Smith è entrata in gioco, tentando l’uomo: “La donna mi ha chiesto di mandare a lui un messaggio sui social. Poi l’ho approcciato in un locale dicendogli che ero sicura di averlo già visto da qualche parte. Ci è voluto un po’ ma alla fine ha detto di essere single e si è comportato in modo molto inappropriato con me. La cosa più difficile è stata riportare tutto a lei, alla donna che mi aveva ingaggiata, avevo paura di spezzarle il cuore anche se non la conoscevo”.

Smith racconta di aver cominciato in questa sua attività fin dal liceo. Poi nel 2016 ha messo online un video nel quale faceva quello che si potrebbe chiamare “test di fedeltà” e da lì hanno iniziato a contattarla in tantissimi: “La maggior parte dei miei casi sono donne eterosessuali che testano uomini, ma ci sono stati alcuni uomini che si sono rivolti per testare le loro fidanzate o donne che vogliono testare le loro partner femminili. Sono sempre molto onesta con tutti, indipendentemente dal sesso”. Smith spiega: “Ho scoperto che ci sono molte persone che si buttano in questo tipo di cosa e non solo per dimostrare a se stessi che non stanno diventando ‘pazzi’ ma anche perché hanno bisogno di un amico, qualcuno che dica loro in modo oggettivo ‘no, non ha nessun diritto di trattarti così'”. Ma quanto guadagna la “tentatrice”? “Gli incarichi non sono costanti ma di media sono mille dollari a settimana, e quasi sempre finisce che il partner ‘testato’ è un traditore”. Non poche le storie di “doppia vita” incontrate da Smith: “Mi ricordo di una coppia. Vivevano insieme, a intervalli, e lei cominciò a sospettare che stesse succedendo qualcosa. Si è scoperto che era sposato con figli e viveva in alcune città, ma la parte veramente scioccante era che sua moglie lo sapeva e non gliene importava”.