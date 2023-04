Ospitata attesissima, e ci mancherebbe altro: se c’è un salotto televisivo dove Ilary Blasi potrà mai, quando lo deciderà, parlare della sua chiacchierata separazione da Francesco Totti, quello è senza dubbio Verissimo. Amiche da anni, lei e Silvia Toffanin hanno un feeling palese e si è visto anche ieri, domenica 16 aprile, quando Blasi è entrata in studio e Toffanin le ha detto: “Non possiamo far finta di niente. So che da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma non è il momento”. “Grazie per rispettare i miei tempi“, la risposta della conduttrice dell’Isola dei Famosi al via stasera 17 aprile su Canale5. E proprio del reality si è parlato, con la presenza di Cristina Scuccia e la smentita della lite tra Blasi e l’inviato Alvin: “Ma non lo so perché lo dicono, ci ho litigato davvero solo dopo che ho messo il suo numero su Instagram. Se l’è presa, ma Alvin ma chi ti chiama!“, ha commentato scherzando Ilary che, per concludere l’ospitata, ha usato un ironico “e Bastian così“, con riferimento al suo attuale compagno, Bastian Muller.