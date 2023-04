A meno di tre settimane dall’incoronazione di Re Carlo III, gli occhi di tutti sono puntati sulle “pecore nere” della famiglia: il principe Harry e Andrea di York. Anche se per motivi diversi, entrambi sono ormai ai margini della Royal Family e questo sta costringendo gli addetti al protocollo e gli organizzatori della cerimonia ad un triplo carpiato per disinnescare la loro presenza sia all’abbazia di Westminster, il 6 maggio, che agli eventi che proseguiranno fino all’8 maggio, compreso l’atteso concerto nel parco del castello dei Windsor. E se tutti a Londra hanno tirato un sospiro di sollievo per l’assenza di Meghan Markle, altri problemi sono sorti a causa di una esplicita e inaspettata richiesta di William.

WILLIAM NON VUOLE SEDERE VICINO AL FRATELLO HARRY

“William si sente ancora tradito”, ha titolato il Mirror, spiegando come il principe e la moglie Kate Middleton abbiano tutt’altro che digerito le bordate contenute nella serie Netflix Harry e Meghan e nel memoir Spare. Carlo III starebbe tentando in tutti i modi di far ragionare il suo primogenito, ammorbidendo le sue posizioni, ma per ora William è parso irremovibile: non vuole condividere con il fratello né la carrozza che nel corteo reale li condurrà da Buckingham Palace a Westminster, né gli stessi banchi all’interno dell’abbazia. Insomma, chi pensava che l’assenza di Meghan avrebbe indotto i fratelli ad un riavvicinamento, è rimasto deluso. L’ex attrice resterà in California con i due figli – Archie per altro compirà gli anni proprio il 6 maggio -, e a Londra Harry sarà costretto a fronteggiare in solitaria il gelo con cui verrà accolto dalla Famiglia Reale.

CHI SONO GLI UNICI ALLEATI DI HARRY NELLA FAMIGLIA REALE

La visita lampo non ha infatti il sapore della reunion sognata da re Carlo. La pace è lontana, inversamente proporzionale alla vicinanza tra i due fratelli: Harry soggiornerà a Frogmore Cottage, dunque molto vicino all’Adelaide Cottage dove vivono William, Kate e i suoi tre figli, ma non è previsto alcun incontro riservato tra i due. Almeno non per ora. E non solo, perché un insider ha riferito al Daily Mail che nemmeno il resto della famiglia reale “ha interesse a parlare con Harry al di là dei semplici saluti”. Con un’eccezione: le cugine Beatrice ed Eugenie di York, con cui i Sussex hanno sempre mantenuto contatti molto stretti.

IL RUOLO DELL’ “INGOMBRANTE” PRINCIPE ANDREA

Proprio Beatrice ed Eugenie di York sono il fil rouge che lega Harry allo zio Andrea, l’altra pecora nera della famiglia Windsor. La presenza del principe alla messa di Pasqua – era presente alla St. George’s Chapel del Castello di Windsor con il resto della famiglia, in particolare al fianco della sorella Anna -, ha fatto immaginare ad alcuni una possibile riabilitazione pubblica dopo il clamore dello scandalo Epstein. Ma si tratta di un’ipotesi senza fondamento, fanno sapere da Buckingham Palace: Carlo III è irremovibile, per il fratello non c’è alcuna possibilità che torni ad avere un ruolo istituzionale o attivo tra i cosiddetti “royal worker”. Dunque, resterà confinato dietro le quinte, tranne che nelle cerimonie o negli eventi. Compresa l’incoronazione, anche se difficilmente siederà tra i banchi di “quelli che contano”, come accadrà anche al nipote Harry. I due “paria” non si potranno nemmeno affacciare sul balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi: re Carlo è stato netto, non ci saranno più di quindici persone, i royal senior e i suoi consiglieri più stretti. Tutti gli altri non saranno ammessi. Compresi Andrea e Harry.