O li ami o li odi. Il principe Harry e Meghan Markle sono una coppia che difficilmente lascia indifferente chi legge le loro peripezie sui giornali, figuriamoci il loro vicino di casa. In questo caso stiamo parlando di un tipetto abbastanza “fumantino”, che ha fatto la storia del punk.

John Lydon, la voce dei Sex Pistols, naturalmente nato a Londra ma trasferito da diversi anni in California, a Malibu, ha parlato con il Telegraph dei Sussex che, appunto, sono i suoi vicini di dimora: “Vorrebbero ‘essere normali’ e non avere tutti i riflettori puntati ma si dimenticano che prima abitavano a Buckingham Palace. Andate affancul*. Vuoi passare inosservato? Allora stai zitto e non attirare l’attenzione”. Insomma, un parere tranchat, spiegato da quello che Lydon pensa del libro Spare, ovvero la biografia di Harry: “Secondo me è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti della sua famiglia e dei suoi amici”.

Intanto il 6 maggio, giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, si avvicina: Meghan ha fatto sapere che resterà in California. Sarà invece presente Harry ma non avrà “vita facile”. Il fratello William ha infatti detto di non volercisi nemmeno sedere accanto, nonostante l’insistenza del padre affinché sia un giorno di armonia. Che succederà?