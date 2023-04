Tommaso Stanzani, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su RaiUno, ha parlato della fine del suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato”. Parole belle da sentire dire quando una storia finisce. Qualche giorno fa Tommaso Zorzi ha festeggiato i 28 anni con un party ed era presente anche Stanzani: in molti hanno pensato ad un riavvicinamento ma le parole dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi hanno fatto capire che il rapporto tra i due è una splendida amicizia, anzi, una sorta di amore senza però ritorno di fiamma.