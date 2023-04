“L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico”. Così la notizia della morte di Mark Sheehan, 46 anni, comunicata sul profilo della sua band The Script, fondata proprio da Sheehan insieme al cantante Danny O’Donoghue. I The Script hanno venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo imponendosi nel 2008 con il singolo “We Cry“. Altri brani popolari della band sono, per esempio, “The Man Who Can’t Be Moved” e “Hall of Fame”. Sheehan era padre di 3 figli. Aveva interrotto l’attività con la band la scorsa estate per motivi personali. “Sta a lui raccontare la sua storia ma, sì, penso di poterla dire in questo modo: i figli avevano bisogno del loro padre e la moglie di suo marito”, le parole di Danny O’Donoghue al Sunday World per rispondere al perchè Mark non fosse presente sul palco.

