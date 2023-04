Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è andato a Barcellona per intavolare alcune trattative di mercato. Per questo motivo ha incontrato il ds dei blaugrana Mateu Alemany e il procuratore sportivo Eduardo Crnjar. Ormai da tempo, il club lombardo è interessato all’acquisto di Franck Kessie e negli ultimi mesi si è parlato di un possibile scambio con Marcelo Brozovic. Non solo; la dirigenza dell’Inter ha già incontrato il club catalano per discutere di giocatori come Jordi Alba, più volte accostato ai nerazzurri, e Samuel Umtiti, al quale la società meneghina ha pensato per la finestra di mercato estiva. Anche queste possono rappresentare le tematiche di discussione tra Inter e Barcellona.

Tuttavia, il motivo più interessante del viaggio del ds nerazzurro in Catalogna sembrerebbe l’incontro con Crnjar. Da escludere il dialogo su Ronald Araujo, difensore del Barcellona e suo cliente, irraggiungibile per i nerazzurri per la valutazione del giocatore (circa 70 milioni). Uno degli assistiti del manager di origini croate, però, è Roberto De Zerbi, che sta facendo parlare moltissimo di sé e del suo Brighton, grazie ai risultati ottenuti e al bel gioco mostrato. L’ex tecnico del Sassuolo è voluto da tutta Europa ed è uno dei candidati in caso di mancata conferma di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: pensare che Ausilio e Crnjar abbiano dialogato sul tecnico italiano non è poi così assurdo.

Per quanto riguarda lo scambio Kessie-Brozovic, i due club ci stanno lavorando e il dialogo è continuo: il centrocampista croato piace molto ai catalani e sembra essere in uscita dall’Inter, dopo l’exploit di Hakan Calhanoglu nel ruolo di mediano e l’investimento per il futuro Kristjan Asllani. Invece, l’ivoriano vorrebbe più spazio, che a Barcellona è difficile da trovare a causa della troppa concorrenza: l’ex capitano rossonero potrebbe pensare ad un ritorno nella sua Milano. C’è un ostacolo importante però: l’ingaggio alto chiesto da Kessie e dal suo entourage, motivo per cui il Diavolo ha deciso di farlo partire a parametro zero.