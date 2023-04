Un siparietto molto simpatico tra Josè Mourinho e un giornalista locale nel post partita di Feyenoord-Roma, che ha visto la squadra di casa vincere per 1 a 0: primo round agli olandesi, con i giallorossi che devono recuperare lo svantaggio nella gara dell’Olimpico, in programma il 20 aprile. Il portoghese ha risposto ad una domanda dell’unico reporter locale in sala stampa, che chiede se fosse stato solo il rigore sbagliato ad aver determinato la sconfitta. Lo Special One ha ribattuto: “Hai guardato la partita? Nel calcio non è sempre questione di occasioni, ma di gol fatti”. Il giornalista ha detto di essere d’accordo e poi ha fatto un riferimento alla finale di Conference League dell’anno scorso. Ironica la replica dell’ex tecnico di Inter e Real Madrid, che sorridendo ha risposto: “Oggi sei d’accordo, ma negli ultimi dieci mesi avete pianto…”. Tirando una frecciata ad Arne Slot, allenatore del club olandese, che ha parlato molto spesso della partita di Tirana. Infine, Mourinho ha concluso la conferenza stampa post-partita in grande stile: “E se dovessi perdere, dormirei comunque, non avrei gli incubi per dieci mesi“.