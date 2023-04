Lutto nel mondo dei rally per la morte di Craig Breen, 33 anni, pilota del team Hyundai Motorsport: l’irlandese è rimasto coinvolto in un incidente stradale durante le prove prima del Rally di Croazia. I media croati riportano che il tutto è accaduto alle ore 12.40 sulla strada strada provinciale 2201, a Lobor: la sua Hyundai i20 rally si è schiantata con il lato anteriore sinistro contro un palo di legno. Il navigatore James Fulton si è salvato ed è uscito illeso dallo schianto. Ad annunciare la morte del pilota è stato proprio il team: “Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen oggi ha perso la vita a seguito di un incidente durante i test per il Rally di Croazia”. Nel frattempo, la polizia e il team Hyundai stanno cercando di ricostruire cause e dinamica dell’incidente, il primo mortale dal 2005.