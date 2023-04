Luciano Spalletti polemico a fine gara contro Paolo Di Canio: “Ma cosa stai dicendo?”, così l’allenatore degli azzurri è intervenuto ai microfoni di Sky replicando a una domanda dell’ex centravanti della Lazio. Nella serata di mercoledì 12 aprile si è disputata l’andata dei quarti di finale di Champions tra il Milan e il Napoli, con la squadra di casa che ha vinto il primo round per 1 a 0. L’opinionista di Sky Sport ha chiesto al tecnico ex Roma e Inter cosa ne pensasse dell’ammonizione di Kim Min Jae, che era diffidato e salterà il match di ritorno.

La risposta di Spalletti è stata critica nei confronti delle mancate sanzioni a Leao e Krunic, anche lui diffidato: “Guardiamo l’ammonizione di Zielinski”, ribatte l’allenatore toscano, “e quella che non ha dato a Krunic. Parliamo della bandierina, non c’è gesto più eclatante di questo. Ai bambini del mondo diciamo di andare a prendere a calci tutto ciò che c’è intorno al campo perché tanto non succede niente?”. Gli azzurri saranno costretti a rinunciare non solo al centrale difensivo più importante della rosa, ma anche alla sua mezz’ala titolare Zambo Anguissa: oltre queste assenze, i partenopei sperano di poter recuperare Victor Osimhen per la partita di ritorno, ancora indisponibile.