Schiaffi, pugni in faccia, un labbro spaccato e i compagni che li dividono. Dopo la sconfitta in Champions League, per 3 a 0, contro il Manchester City, negli spogliatoi del Bayern Monaco è successo di tutto. Secondo i media tedeschi, i due giocatori Sadio Mané e Leroy Aziz Sané si sono picchiati. La lite è nata in campo, quando tra i due ci sono state alcune incomprensioni tattiche e, durante il secondo tempo, si sarebbero insultati. Ma al triplice fischio, una volta negli spogliatoi, Mané avrebbe preso a schiaffi il compagno, facendogli perdere sangue da un labbro e dando vita alla rissa tra i due.