“Ho iniziato a fare solo quello che mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque“, così Martina Colombari a Oggi a proposito di una scelta, quella fatta quando aveva 40 anni, che l’ha portata a smettere di sentirsi in obbligo di dimostrare di essere brava e non solo bella. “Miss Italia” come un fardello, che poi è riuscita a togliersi. Oggi Colombari ha 47 anni e ama prendersi cura di sé: “Ho fatto il test del Dna, quello epigenetico (che serve a comprendere come il corpo reagisce agli stimoli esterni), del microbiota intestinale. Ho visto che cosa mi mancava, cosa non produco e cosa devo integrare“, ha spiegato. Non solo: ha invitato tutti a “muovere il corpo, non importa come”. E quanto all’amore? Colombari e il marito Alessandro Costacurta hanno superato dei tradimenti “dopo una decina d’anni che eravamo insieme – ha spiegato la modella e conduttrice – Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”. Poi? “Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.