L’ex concorrente di Uomini e Donne, Natalia Paragoni è stata ricoverata in ospedale. La donna, incinta al sesto mese della sua prima figlia, ha condiviso sui social una foto mentre si trova nella struttura ospedaliera, con la flebo al braccio e attaccata a un monitoraggio. Paragoni aveva comunicato di avere dei dolori alla pancia:” Oggi sentivo la pelle tiratissima, che mi tirava molto, e queste fitte qui. Ora non mi sento tirare la pelle, ma ho queste fitte“, aveva raccontato in delle storie. Preoccupata, aveva chiesto consiglio ai suoi fan:” Se qualche mamma mi spiega cos’è lo accetto volentieri”. Successivamente aveva pubblicato un’altra storia con la definizione di ‘contrazioni di Braxton-Hicks’, contrazioni uterine di preparazione al parto, normali dopo un certo mese di gravidanza.

Sembrava quindi che non ci fosse nulla di inconsueto. Tuttavia, poche ore dopo l’influencer ha pubblicato la storia in ospedale, comunicando ai suoi fan che avrebbe raccontato tutto il giorno successivo. E così, circa 20 ore fa, Natalia ha pubblicato una serie di Instagram stories raccontando tutto:

“Ho parlato con la ginecologa, che mi ha detto di andare in ospedale a fare degli accertamenti. Abbiamo fatto un’ecografia e fortunatamente la bambina sta bene, è tutto a posto – rassicura – L’unico problema erano le fitte, anche se dal monitoraggio non erano contrazioni, sentivo come un colpo di freddo che mi schiacciava la pancia. Dagli esami del sangue sono risultata anemica, quindi mi hanno detto di stare a casa in completo riposo. Se i dolori continueranno tornerò a fare dei controlli, ma già oggi mi sento molto meglio“.