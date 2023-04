Negli ultimi anni sono stati tantissimi i content creator approdati nel mondo della gastronomia e della critica culinaria. La tendenza a fotografare o riprendere ciò che si mangia, specialmente se ci si trova davanti a un piatto allettante, è diventata una vera e propria moda per le generazione vecchie e nuove, tanto quanto il fruire di questi contenuti per passare il tempo, magari alla ricerca di un nuovo posto carino dove andare a cena. Ecco perché la figura del food influencer è ormai conosciuta ai più. Adesso però a salire alla ribalta è una food blogger americana di 26 anni, Morgan Raum, finita al centro di una polemica per quanto le è successo mentre si trovava a cena in un ristorante di New York e stava scattando delle foto alle pietanze con il cellulare.

Date le luci soffuse del locale, la donna stava infatti usando il flash per immortalare al meglio i piatti: questa forte luce ha però disturbato il suo vicino di tavolo, che ha iniziato ad inveire contro di lei. “Ho cominciato a fare le foto col mio telefono, quando un altro commensale ha cominciato a urlare: ‘Basta, basta!’ – ha raccontato Raum -. Sono rimasta scioccata, nessuno l’aveva mai fatto con me”.

L’influencer, che conta un seguito di 140 mila persone, ha raccontato la vicenda in una serie di video su TikTok: “Gli ho risposto: ‘Mi spiace, sto registrando dei contenuti per lavoro’. E lui ha risposto: ‘Non puoi darci fastidio con la luce mentre mangiamo‘ “. Sotto al video si è subito scatenata una polemica, fra chi sosteneva Morgan Raum affermando che la reazione del cliente fosse stata “esagerata” e chi la criticava dando ragione a quest’ultimo: “È ora che la smettiate, dovete avere rispetto di chi paga per cenare“.