Per lei ha scritto “Centro del mondo” e come dichiarato a Chi, sarà lei la “depositaria del repertorio musicale”. Clara Ghinazzi, ultimogenita di Pupo, ha 32 anni e con il padre condivide il percorso musicale degli ultimi hanno. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Enzo Ghinazzi ha raccontato: “Clara è la più piccola, quella che va monitorata, con meno struttura (…) È dotata di un senso della libertà e della autonomia più sviluppato delle sorelle (…). Ricordo un giorno quando, a un pranzo di famiglia, raccontò la sua prima volta. Aveva 16 anni. C’era mia mamma, eravamo tutti con il boccone di traverso, e le chiesi ‘Ma com’è stato? Ti è piaciuto?’ E lei: ‘Molto!'”. Viene da dire che Clara sia molto simile al padre che ha raccontato alla famiglia di avere una compagna Patricia che oggi ha uno splendido rapporto con la moglie, Anna. Non solo, Ghinazzi ha avuto anche un figlia da una fan, Valentina, anche lei accolta da tutti. “Se avessi avuto vicino un uomo che ha fatto quello che ha fatto lui non so come avrei reagito. Da figlia lo sopporti, ma da compagna gli avrei fatto fare una brutta fine“, ha commentato Clara sempre a Chi.